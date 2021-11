Zaradi samotestiranja zaprli še eno šolo

Waldorfska šola v Ljubljani bo lahko znova odprla svoja vrata za učence. Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je inšpektorat za šolstvo in šport izvedel ponovni nadzor in ugotovil, da je šola izvršila vse ukrepe, ki so ji bili naloženi, zato lahko izobraževanje ponovno poteka v šoli.

»Ob tem inšpektorji inšpektorata za šolstvo in šport poudarjajo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali nadzore in preverjanje izpolnjevanja ukrepov na področju šolstva in športa,« so še zapisali na twitterju.

Danes je sicer odjeknila vest, da ljubljanska waldorfska šola ni bila edina šola, ki so jo inšpektorji zaprli. Zaradi neizvajanja samotestiranja so po neuradnih informacijah portala 24ur zaprli še Waldorfsko šolo Savinja v Žalcu. Tudi njim so odredili šolanje na daljavo.

Ljubljansko šolo so zaprli v ponedeljek. Kot razlog, da so se odločili za tako drastičen ukrep, so bile nepravilnosti pri samotestiranju, ki jih kljub opozorilom niso uredili. V šoli učitelji in učenci tudi niso nosili mask.