Zaradi ravnanja na protestih policistom opozorila pred odpovedjo

Trem vodilnim policistom PU Ljubljana je bilo vročeno opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Dvema zaradi ravnanja na protestih 25. junija, enemu zaradi napadov na poslance. Tako poroča RTV Slovenija.V sindikatu policistov takšno ravnanje označujejo za nezakonito in poseg v pravice iz delovnega razmerja. Zapisali so, da bodo vsem zaposlenim, na katere bi delodajalec z delovnopravnimi ukrepi izvajal pritisk, zagotovili brezplačno pravno pomoč, ne glede na članstvo v sindikatu. »Vse zaposlene, ki bi prejeli kakršno koli pisanje delodajalca v zvezi z navedenimi dogodki, pozivamo, da se nemudoma obrnejo na Sindikat policistov Slovenije in naše sindikalne predstavnike,« so zapisali na facebooku.