Zaradi povečanja respiratornih okužb, so zapele samo zaposlenim

Vokalna skupina Žarek, društva medicinski sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, pod vodstvom zborovodje Alena Benka, je na že tradicionalnem božičnem koncertu v Splošni bolnišnici Murska Sobota pričarala pravo praznično vzdušje in poskrbela, da smo ob njihovih prijetnih glasovnih začutili čar božiča in dni, ki so pred nami.

FOTO: O.B.

FOTO: O.B.

Pacienti, ki se zdravijo v bolnišnici, se letos zaradi trenutnih razmer, predvsem povečanega števila respiratornih okužb, niso pridružili, kdo izmed njih je petje odličnih pevk in pozitivno energijo, ki so jo pošiljale, gotovo začutil. Vokalno skupino Žarek sicer sestavljajo navdušene pevke, ki se srečujejo pod okriljem Strokovnega društva medicinskih sester, babic Pomurja.

FOTO: O.B.

»Vesli nas, da vsako leto z veseljem in predanostjo nastopijo na našem božičnem koncertu in tako popestrijo dneve vsem zaposlenim v bolnišnici,« je povedal pomočnik direktorja SB Murska Sobota za področje zdravstvene nege Darko Horvat, ki se je hkrati zahvalil pevkam.