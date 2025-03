Zaradi poročanja Slovenskih novic Nika Kovač zdaj od Goloba zahteva tole

Spolni napad se je zgodil avgusta 2017 v avtokampu Lucija. Fantje na fantovščini so ves dan razgrajali, ogovarjali dekleta, kričali, se obnašali vulgarno, srečanje, ki se je spremenilo v nočno moro, pa je doživela ena od deklet, ki je pozno zvečer odšla na stranišče, in naletela na trojico napadalcev. Ko se je osvobodila, je odšla do svoje družbe, kasneje pa spolni napad prijavila varnostnikom. Višje sodišče je ob tem opozorilo, da je »več oseb zaporedoma« množinska oblika, zato se dveh storilcev ne sme kaznovati v tako imenovani kvalificirani obliki, in kazen je postala pogojna (s preizkusno dobo dveh let). Na pravnomočno sodbo je tožilstvo vložilo zahtevo za varstvo zakonitosti in med drugim opozorilo na nedoslednosti glede definicije več oseb.