Zaradi poplav se bojijo nasipa

Potem ko so pred leti odprli obvoznico Mengeš in lani obvoznico Vodice, Dars načrtuje tudi gradnjo ceste Mengeš–Žeje, ki pa je še precej daleč od realizacije. Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice za cestni odsek Mengeš–Žeje je vlada sprejela že davnega leta 2006. Kdaj se bo začela gradnja te pomembne ceste, ki bo nekoč razbremenila pretežni del komendske občine in predvsem naselje Moste, ni znano. V Mostah pa se bojijo »nevarnih visokih nasipov«.

Zaradi lanskih katastrofalnih poplav, ki so prizadele velik del komendske občine, so namreč nekateri prebivalci nezaupljivi do izvedbe tega projekta, saj bi morebitni nasipi še poslabšali varnost premoženja in ljudi na tem poplavnem območju. Komendski župan Jurij Kern odločno zanika, da bo bodoča cesta potekala po nasipu. Občina je Darsu in projektantu že posredovala vso razpoložljivo dokumentacijo o poplavah, ki jim bo v veliko pomoč pri projektiranju.

Župan Jurij Kern pravi, da so take govorice zavajanje ljudi. FOTO: osebni arhiv

Investitor je doslej izvedel geološke in mehanske raziskave ter naročil prometno študijo, Direkcija za vode (DRSV) pa pripravlja projektne pogoje. »Občina je bila povabljena tudi na drugi pogovor, kjer smo skupaj z investitorjem in projektantom preverili prometno študijo in skupaj iskali optimalne rešitve pretočnosti prometa v povezavi z nameravanimi investicijami občine Komenda na področju cestne infrastrukture.

Uredbo za cestni odsek Mengeš–Žeje je vlada sprejela že leta 2006. Gradnja bo nekoč delno potekala po obstoječi cesti, delno po novi trasi. Zaradi spremenjene zakonodaje je treba dokumentacijo novelirati.

Prometna študija še ni potrjena. Občina je v prostorskem načrtu (OPN) predvidela še en uvoz oziroma izvoz iz poslovne cone Komenda in ga ustrezno utemeljila,« pravi Kern, ki pričakuje pridobitev gradbenega dovoljenja sredi prihodnjega leta. Gradnja ceste bo delno potekala po obstoječi cesti, delno bo novogradnja. O poteku ceste po nasipu Kern pravi, da ni projektiran še niti milimeter ceste, zato so take govorice »zavajanje ljudi«. Zdaj povprečni dnevni promet skozi Moste znaša več kot 12.000 vozil, v prihodnjih letih pa bo 19.000 vozil na dan.

Brez zadrževalnika ni varnosti

»Cesta je potrebna, to se kaže iz dneva v dan. Vsako nasprotovanje cesti pa predstavlja prenos investicij z države na druge investicijske projekte. To bi pomenilo, da bi bili vaščani Most ujeti v prometu še nadaljnjih 30 let,« meni Kern. Hkrati je pojasnil, da je bil državni prostorski načrt (DPN) za celotno traso ceste Želodnik–Vodice sprejet že pred dvema desetletjema, a se šele zdaj vsi deležniki pogovarjajo o načrtovanju ceste.

Nevarna in zelo prometna državna cesta v Mostah FOTO: Bojan Rajšek

Omeniti velja, da je zrcalna slika izvedbe tega cestnega projekta izvedba protipoplavnega projekta na potoku Tunjščica. Idejna zasnova za projekt, ki ima že dolgo brado, je bila izdelana leta 2009, štiri leta pozneje je bil zadrževalnik umeščen v OPN Komenda, leta 2018 je projekt prevzela država.

Obstoječa cesta skozi kraj ni bila zgrajena za tako gost promet. FOTO: Bojan Rajšek

Tri leta zatem je takratno ministrstvo za okolje in prostor projekt umestilo v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024. Gradnjo bi po takratnih napovedih morali financirati s finančnimi sredstvi sklada za vode, zaključek projekta pa je bil določen za konec lanskega leta. Država v minulih dveh letih pri tem projektu ni naredila nič. Zganila se je šele po poplavah avgusta lani, ki so razkrile, kako zelo je poplavno ogrožena tudi komendska občina. Na direkciji za vode pridobitev gradbenega dovoljenja pričakujejo konec leta, gradnja naj bi se začela šele sredi prihodnjega leta.

To bi pomenilo, da bi bili vaščani Most ujeti v prometu še nadaljnjih 30 let.

Na Darsu pravijo, da je bila za celoten odsek glavne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice, ki je predvidena v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030, že izdelana projektna dokumentacija, in sicer v obdobju med letoma 2008 in 2011. »Obstoječo dokumentacijo je zaradi spremembe zakonodaje s področja graditve objektov in področja varstva okolja zdaj treba novelirati,« je zapisal Marjan Koler z Darsa.

Ker na podlagi obstoječe projektne dokumentacije ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja in izvesti gradnje, je Dars lani objavil razpis za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo in izvedbo vzdrževalnih del v javno korist za bodočo glavno cesto Mengeš–Žeje v dolžini 5,42 kilometra. Osnova za projektiranje sta veljavni uredbi na odseku Mengeš–Žeje in Žeje–Vodice, znotraj katerih je pridobljena večina zemljišč. Dokončne konstrukcijske, prometne in komunalne ureditve, in sicer število uvozov v poslovno cono, število krožišč, prepusti in tudi nasipi, bodo določeni med izdelavo projektne dokumentacije, ki je v postopku novelacije.