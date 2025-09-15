EKSKLUZIVNO

Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico

Dobil je nakazanih dobrih 2500 evrov, kar je nekatere pošteno razjezilo.
Fotografija: Franci Kek. FOTO: Osebni arhiv
Franci Kek. FOTO: Osebni arhiv

N. B.
15.09.2025 ob 11:16
15.09.2025 ob 12:46
N. B.
15.09.2025 ob 11:16
15.09.2025 ob 12:46

Igralec, scenarist in producent Franci Kek, ki je tudi nekdanji poslanec, organizator kultnega Rock Otočca in snemalec skritih kamer, je minuli konec tedna na družbenem omrežju X znova dvignil veliko prahu. Razlog? Domnevna višina njegove pokojnine. Kot je zapisal, so mu sprva naračunali 3140 evrov, nato določili 3000 evrov kulturniške podpore, na koncu pa je prejel »le« 2594 evrov.

Ob vsem tem je dodal še ironičen komentar »Misl’m …!« in nagovoril nekdanjega poslanca SDS Jožeta Jerovška z vprašanjem: »Koliko imaš pa ti, @JozeJerovsek?« Spomnimo. Pred leti se je prav Jerovšek ujel v Kekovo potegavščino in razkril pokojnino, ki si jo je večinoma prislužil v poslanskih klopeh.

Kot smo že nakazali v nedeljskem članku, bi pri Keku tudi v zadnji objavi lahko šlo za potegavščino. Za Slovenske novice je zdaj razkril, da smo imeli prav. Znesek nakazila, ki ga je prejel 10. septembra, torej 2594 evrov, namreč ne izraža višine mesečne pokojnine. »Prvo pokojnino dobiš z zamikom, za daljše obdobje. Jaz sem jo dobil za dva meseca in pol. Polno bi sicer imel 1380,00 evrov, a ker bom obdržal s. p., mi pripada 75 %, kar je okoli 1000 evrov,« nam je pojasnil Kek.

»Obstajajo tudi takšni, ki jih nič ne premakne«

»Ko ima nekdo o nekom izjemno slabo mnenje, verjame vse, kar gre v ta njegov zgrešeni kontekst o tej osebi. Lahko pa tudi, vedoč da ni res, namerno širi neresnico. To je v primeru, ko je del njegove politične agende manipulativno kazanje na 'delomrzneže' z one strani političnega spektra, ki naj bi dobro živeli na račun 'pridnih ljudi'. Rad izmenjujem drugačna mnenja z ljudmi, ki prisluhnejo in jaz prisluhnem njim, ter po potrebi na osnovi argumentov tudi spremenimo svoja stališča. Obstajajo pa tudi takšni, ki jih nič ne premakne. Živijo v svojem mehurčku. Pri njih nimam kaj drugega, da pač še malo prilijem olja na ogenj s tvitom, kakršen je bil ta o moji pokojnini,« je še dejal in dodal, da je tistim, ki iz njegovega opisa pokojnine vedo, da gre za potegavščino, ta objava na omrežju X v zabavo.

»Že po vsebini teh dveh mojih tvitov bi bilo lahko bralcu, neobremenjenemu z napačnim vedenjem o mojih stališčih in dejavnostih, jasno, da to, kar pišem, ni možno,« je še pripomnil igralec in dodal, da mu kulturniška pokojnina ne more pripadati, saj da nikoli ni imel statusa kulturnega umetnika.

Za konec je Kek pripomnil še, da so bile tudi njegove potegavščine v skritih kamerah neke vrste sociološke raziskave utripa slovenske družbe. Spomnimo samo na najobsežnejšo skrito kamero leta 2007, ko se je Artur Štern tri mesece pretvarjal, da je predsedniški kandidat, a je bilo to le za potrebe dokumentarnega filma Gola resnica, ki sta ga snemala Kek in Vojko Anzeljc.

 

