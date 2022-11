Zaradi pisanja s kredo po tleh dobil 208 evrov globe (FOTO)

Na družabnih omrežjih so se te dni pojavili zapisi, da je mestno redarstvo ljubljanske mestne občine enemu od članov skupnosti Plac (Participativna ljubljanska avtonomna cona) spisalo plačilni nalog, ker je s kredo risal ali bolje rečeno pisal pred mestno hišo v središču Ljubljane. »Rekviem za prašiča Napoleona,« se glasi zapis, ki ga je pustil za seboj.

Globa mu je bila izrečena na podlagi Zakona o javnem redu in miru: »Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 208,65 evrov.«

Mnogim se to zdi nekoliko pretiran ukrep, saj bo kredo vendarle spral prvi dež. Poleg tega so pri Placu opomnili na besede mestnega redarstva iz junija 2020, da zaradi risanja niso in ne bodo izrekli sankcij. Nekateri zato ugibajo, da so globo spisali zaradi vsebine sporočila, kar pa so iz mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana kategorično zanikali.

Po zapisanem v 13. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru je grafitiranje prepovedano povsod tam, kjer ni izrecno dovoljeno pri čemer način grafičnega izražanja v smislu uporabljenih pripomočkov ni izrecno določen.

»Mestnemu redarju je bilo ob obravnavi primera na kraju pisanje po širšem območju mestnega središča (po ograjah ulične razsvetljave Ob Tranči in po Šuštarskem mostu…) in ne le pred Mestno hišo predstavljeno kot umetniški performans, ki se izvaja na podlagi dovoljenja MOL,« pišejo v odgovoru in dodajajo, da izvajalec tega ni izkazal na kraju (tovrstnega dokumenta ni predložil, s čimer bi se postopek o prekršku prekinil že na kraju samem, opominjajo), se je mestni redar odločil za izdajo plačilnega naloga. Dodajajo: »Skladno s pravnim poukom ima kršitelj pravico do vložitve pravnega sredstva - zahteve za sodno varstvo. V kolikor kršitelj dokaže, da je mestni redar dejansko stanje ugotovil napačno oziroma nepopolno, Zakon o prekrških daje prekrškovnemu organu možnost, da postopek ustavi. Prekrškovni organ vsako zahtevo za sodno varstvo preizkusi in v kolikor ugotovi, da navedbe kršitelja razbremenjujejo odgovornosti za prekršek, postopek tudi ustavi, s čimer kršitelj ne trpi nobenih posledic.«

Iz MOL še sporočajo, da že več let izvajajo družbeno odgovorno kampanjo "Človek, čuvaj svoje mesto", s katero opozarjajo na nesprejemljivost vandalizma, tudi nedovoljenega grafitiranja, in poudarjajo pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora: »Prav z namenom spoštovanja našega skupnega javnega prostora in zavedanja, da je grafitiranje tudi del umetniškega likovnega izraza in sestavni del urbane kulture, je Mestna občina Ljubljana določila lokacije, kjer je to dovoljeno in jih lahko najdete na povezavi.«

O sankcioniranju »Grafitiranje nadzorujemo na omejenih območjih mestnega središča in to na javnih površinah oziroma na javnih objektih. Vsi skupaj se moramo zavedati, da je skupni javni prostor potrebno ohraniti in da bo vsakršno početje posameznika, ki v tak prostor ne sodi, sankcionirano, kar pa ne pomeni, da je vsako risanje s kredo tudi kršitev in ga bomo vnaprej redno sankcionirali,« so sporočili iz MOL.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.