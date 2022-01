Zaradi omikrona v UKC že alarm, sprejeli so ta ukrep (V ŽIVO)

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana beležijo, da je zaradi okužbe s koronavirusom vse več zaposlenih bolniško odsotnih oziroma so zaradi visoko rizičnega stika z okuženo osebo v karanteni. Kot so pojasnili za STA, je zaradi okužbe s koronavirusom bolniško odsotnih 165 zaposlenih, v karanteni pa jih je 132.

»Sestal se je razširjeni krizni štab kliničnega centra, sklenili smo, da zaradi velikega števila zaposlenih, ki so v karanteni zaradi okužbe ali visokorizičnega stika gre UKC v fazo 3. Število zaposlenih, ki so umaknjeni je že prevelika, tisti zaposleni, ki so v karanteni, a so asimptomatski, bodo poklicani na delo pod določenimi pogoji,« je povedala predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.

Prejšnji četrtek je bilo zaradi okužbe v UKC Ljubljana odsotnih 106 zaposlenih, torej 59 manj kot danes. V karanteni pa je bilo takrat 89 zaposlenih, torej 43 manj kot danes. V UKC Ljubljana je sicer skupaj zaposlenih 8.498 oseb.