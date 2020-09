Zaradi okužbe učenca v karanteno dva razreda OŠ Preska

Potem ko so bili danes na OŠ Preska obveščeni, da je eden od učencev okužen z novim koronavirusom, so vse učence dveh četrtih razredov poslali v 14-dnevno karanteno. Zanje bo organiziran pouk na daljavo, prostori šole pa so bili v sodelovanju z občinsko civilno zaščito že razkuženi, so sporočili z občine Medvode.V sporočilu za javnost so na občini zapisali, da se zavedajo, da bo organizacija družinskega življenja v naslednjih dneh izrazito motena, starše otrok v karanteni pa prosijo za razumevanje.Odločitev o karanteni za otroke dveh razredov so sicer na današnjem sestanku sprejeli na podlagi ukrepov, dogovorjenih z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in civilno zaščito (CZ). Na sestanku je bil poleg vodstva šole in dela štaba CZ Medvode tudi župan Medvod»Kljub preventivnim ukrepom je možno, da se v naslednjih mesecih podoben primer pojavi tudi v katerem od drugih naših javnih zavodov, a verjamemo, da se bodo vodstva zavodov odzvala hitro in v skladu s protokoli in navodili državnih institucij, kot so danes pravilno ravnali v OŠ Preska,« so zapisali na občini. Dodali so opozorilo občanom, naj dosledno spoštujejo in izvajajo priporočila NIJZ.