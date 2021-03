Grozljiva nesreča na pomurki, avtocesta zaprta

Pomurska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Cerkvenjakom in predorom Cenkova proti Murski Soboti. V smeri Murske Sobote in v smeri Maribora nastajajo zastoji, poročajo na spletni strani promet.si. Obvoz za osebna vozila bo urejen po regionalni cesti Sveta Trojica–Sveti Jurij ob Ščavnici. Zaradi stekla in razbitin na vozišču je ob mestu nesreče zaprt prehitevalni pas tudi na avtocesti proti Mariboru.Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so bili o nesreči obveščeni ob 5.29. Pred predorom Cenkova (smer Maribor–Murska Sobota) so trčila tovorno in dve kombinirani vozili. Gasilci JZ GB Maribor ter PGD Gornja Radgona in Murska Sobota so s tehničnim posegom rešili dve ukleščeni osebi. Tri osebe so bile prepeljane v UKC Maribor, ena pa v SB Murska Sobota.Kot je povedal predstavnik Policijske uprave Mariborje po prvih podatkih nekaj oseb poškodovanih, predvidoma vsi lažje.