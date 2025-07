Zaradi (ne)urejenosti pogrom nad Klakočar Zupančičevo (VIDEO)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič se je minuli teden mudila na mednarodni konferenci Dubrovnik Forum.

Tam se je zavzela za usklajen odgovor demokratičnega sveta na avtoritarne režime, ki ne spoštujejo vrednot odprte demokratične in multikulturne družbe. Dotaknila se je tudi širitve Evropske unije, ki po njenih besedah ni dobrodelnost, ampak politična nujnost.

A bolj kot njene besede je nekatere vznemirila njena oprava. Na omrežjih so se pojavili negativni komentarji, ki so se zgražali nad obleko, ki jo je imela na sebi.

»Nočem se spremeniti v lutko, ki jo bodo drugi oblačili in slačili«

Prva dama DZ se je sicer na komentarje že odzvala z zapisom na Facebooku: »Spraševala sem se, kdaj in kje smo ljudje izgubili človečnost. In odgovor sem dobila hitro. V nekaterih komentarjih in na obskurnih portalih, ki širijo sovraštvo. Nimam popolnega telesa, nisem lepotica. Imam dneve s slabo frizuro, zabuhel obraz od neprespanih noči, maščobne obloge, brazgotine od operacij, odluščen lak na nohtih, zatečene noge. Obleke, ki zlezejo dol, pa tega ne opazim, ker razmišljam o vsebini, ki jo želim deliti s svetom. Obleke, ki se umažejo, pa nimam nič za preobleči s seboj, ker nimam polnih omar. Obleke, ki niso vedno najbolj primerne, ker so druge v pralnem stroju skupaj z otroškimi oblačili. Z menoj ni stilistov, ki bi me pripravljali in popravljali. Nisem nobena vplivnica, ki se kaže zaradi nabiranja všečkov. Sem samo človek z vsemi napakami. Kmalu bom stara 50 let. Nočem se spremeniti v lutko, ki jo bodo drugi oblačili in slačili. Tako je. In tako bo ostalo«.

Za dodaten komentar, smo se obrnili na kabinet predsednice DZ. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.