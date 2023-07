Zaradi nasilne potnice preložili let. Koliko bo to stalo bojevito Slovenko?

Doslej smo bili navajeni, da smo iz tujine – kot denimo v Zadru pred nekaj dnevi, ko je neki Anglež kazal svojo pripravljenost za boksarski boj na letalu – dobili zgodbe o neverjetnem obnašanju letalskih potnikov iz nočne more. Zaradi njih ima polne roke dela osebje na letal(išč)u, izredni dogodki pa sprožajo zamude. Po predvčerajšnjem primeru boja na brniškem zrakoplovu prevoznika EasyJet vemo, da lahko zamuda znaša tudi en dan – in to za 183 potnikov in še dodatne člane posadke!

Na polet za London so nesrečni potniki čakali en dan! FOTO: Jože Suhadolnik

Ni bila tujka

Dvajset minut pred sredinim poldnevom so policiste letališke policije na Brniku obvestili o kršitvi javnega reda in miru na enem od letal, poroča Roland Brajič s kranjske policijske uprave: »V času priprave na polet se je ena izmed potnic nedostojno in nasilno vedla do drugih na letalu.« Po informacijah enega od spletnih portalov naj bi se ena izmed potnic najprej sporekla in stepla s starejšo sopotnico, nato še z osebjem.

Glede na to, da je bil let EZY8842 letalskega prevoznika EasyJet namenjen na londonsko letališče Gatwick, je kanček presenetil Brajič z dodatnim pojasnilom: »Potnica, ki se je nedostojno in nasilno vedla do drugih na letalu, je bila državljanka Slovenije.« Kako dolgo so trajali postopki, ni znano, so pa sprožili kopico nepredvidljivih dogodkov in zapletov za ostale potnike in osebje letala, ki so sledili po policijski obravnavi težavne Slovenke.

EasyJetovo sporočilo o poletu z Brnika, ki je bil za 183 potnikov prestavljen za en dan. FOTO: Easyjet

Ko so srboritko namreč izkrcali, so ji iz letala sledili tudi ostali potniki na poletu za Veliko Britanijo, zatem pa je letalo brez potnikov poletelo proti angleški prestolnici: »Odločitev o tem sta sprejeli posadka in letalska družba,« pojasnjuje Pia Gorjanc, strokovna sodelavka za komuniciranje pri Fraport Slovenija, ki upravlja brniško letališče: »Zagotovo je varnost potnikov, posadke in letala prva prioriteta, odločitev posadke in letalske družbe je, ocenjujemo, sledila oceni in vrednotenju nastale situacije.«

250 evrov globe je dobila.

Matteo Finotto iz EasyJeta potrjuje, da je bil polet prestavljen kot posledica »potničinega motečega obnašanja pred odhodom«. Pojasnjuje, da je njihovo osebje na letalu izurjeno v vrednotenju in ocenjevanju vseh reakcij, na katere se odzivajo za zagotovitev varnosti: »Varnost in dobro počutje naših strank so naša najvišja prioriteta, storili smo vse mogoče, da zmanjšamo vpliv motnje za stranke, preskrbeli smo jim hotelsko namestitev in obroke.« Koliko bo špas stal bojevito Slovenko, še ni znano, saj pri EasyJetu niso želeli razkriti morebitnih odškodninskih zahtevkov.

Letalski prevoznik ni razkril morebitnih odškodninskih zahtevkov. FOTO: Voranc Vogel

Policisti so ji že izdali plačilni nalog in zoper njo vodijo prekrškovni postopek: »Predpisana globa za ta prekršek je 250,38 evra,« pravi Brajič ter dodaja, da obravnavane niso testirali za droge ali alkohol, saj se te izvajajo za kršitve javnega reda in miru. »Zaradi dogodka naša družba kot upravljavec ljubljanskega letališča ni imela dodatnih finančnih stroškov,« navaja Gorjanc s Fraporta. Ali bo zaradi škode ali posledic kdo izmed preostalih 182 potnikov za London tožil našo bojevnico, trenutno še ni znano.