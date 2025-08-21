Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Okrožno sodišče v Ljubljani je v sredo na njegov predlog zamenjalo stečajnega upravitelja Biobanke Mateja Žuniča, in to med postopkom iskanja ustanove za nadomestno shranjevanje vzorcev. V podjetju GaiaCell, ki trenutno skrbi za vzorce, to označujejo za manever in izogibanje prevzemanju odgovornosti ter pričakujejo hiter postopek.

Rok za sklenitev pogodbe z ustanovo, ki bi prevzela shranjevanje vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok po propadu Biobanke, je pred vrati, iskanje ponudnikov pa je presekala informacija o menjavi stečajnih upraviteljev.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je namreč 1. avgusta izdala odločbo, v kateri je Biobanki v stečaju naročila, naj sklene sporazum o nadomestnem shranjevanju preostalih vzorcev ter dokumentacije z vsaj eno ustanovo za tkiva in celice. Sporazum mora v skladu z odločbo skleniti v 30 dneh od vročitve odločbe, kar se torej izteče konec prihodnjega tedna.

Povpraševanje poslal na vseh 29 ustanov

Stečajni upravitelj Žunič je povpraševanje poslal na vseh 29 ustanov, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Interes za nadaljnja pogajanja in usklajevanja so izrazile štiri zasebne ustanove. Z njimi je začel tudi pogajanja. Vmes pa se je tudi dogovoril s podjetjem GaiaCell, da vsaj do 25. avgusta, ko naj bi bilo že jasno, ali bo odločba JAZMP izvršena, ne bo posegalo v obstoječi način shranjevanja vzorcev. GaiaCell, ki trenutno shranjuje vzorce, je te namreč prevzel brez pravne podlage, zaradi dolgega iskanja rešitev pa so v podjetju napovedali, da bodo zaprli vod za tekoči dušik za krak, ki je namenjen prostoru, v katerem se nahajajo posode z vzorci.

Ko je torej kazalo, da bo do rešitve lahko prišlo pravočasno, pa je Žunič 18. avgusta podal predlog za svojo razrešitev z mesta stečajnega upravitelja Biobanke. Kot je pojasnil, je med štirimi zainteresiranimi ustanovami za nadomestno shranjevanje vzorcev tudi družba Izvorna celica, s katero pa ima sam kot starš sklenjeno pogodbo o hrambi matičnih celic svojega otroka, pri čemer se je kot zasebnik odločil za to družbo na podlagi podobnih kriterijev, kot bi veljali za iskanje ustanove za nadomestno shranjevanje vzorcev Biobanke. Zato bi to lahko vzbudilo dvom o njegovi nepristranskosti pri izbiri, zlasti pri preostalih ponudnikih, če bi bila za shranjevanje vzorcev Biobanke izbrana prav Izvorna celica. Sodišče je predlogu ugodilo in za novo upraviteljico imenovalo Sanjo Purić.

Že več kot eno leto vroč kostanj

»Ponovno nov manever in izogibanje prevzemanju odgovornosti,« pa se je na to za STA odzvala direktorica GaiaCella Gordana Živčec Kalan. Kot je dejala, so podaljšali plačevanje plina do 25. avgusta zaradi osebne prošnje stečajnega upravitelja Žuniča, da lahko odgovorno sprejme odločitev o izbiri in do konca avgusta tudi podpiše pogodbo z novo ustanovo za tkiva in celice. »Niti z eno besedico ni omenil, da bi lahko imel kakršen koli konflikt interesa,« je kritična Živčec Kalan.

Kot je še navedla, so zapuščeni vzorci Biobanke v stečaju že več kot eno leto vroč kostanj, ki se ga otepajo vsi. »Finančne, delovne posledice in časovna obremenitev zaradi številnih nadzorov JAZMP, ki smo jih uspešno prestali, pa so za nas uničujoče,« je dodala.

Na sklep o menjavi stečajnega upravitelja Biobanke je sicer možno v 15 dneh vložiti pritožbo, a Živčec Kalan pričakuje, da bo do predaje poslov med upraviteljema prišlo čim prej, saj ne upniki ne GaiaCell na primer nimajo pravice do pritožbe.

»Temeljno načelo stečaja je hitrost postopka, ki velja tudi v primeru razrešitve upravitelja, in verjamemo, da bo nova upraviteljica temu sledila,« je zaključila Živčec Kalan.