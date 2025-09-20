Zaradi legalno kupljenih piškotov mladoletnik več dni hospitaliziran: »Najhuje je bilo, ker ...«

Zdravniki so morali spet reševati mladostnike, ki so, povsem legalno, v specializirani trgovini kupili piškotke iz konoplje, poroča 24ur. Piškot iz konoplje je prosto dostopen za nakup, tako preko spleta kot v trgovini.

Mladostnika sta ga, kot je za oddajo 24UR izpovedal eden od njiju, dobila brez kakršnihkoli težav. »Imava prijatelja, ki je videti starejši – on je to naročil. Dali so nam v vrečki in odšli smo ven,« je povedal in dodal, da jih glede polnoletnosti ni nihče nič vprašal. Potem sta si izdelek razdelila in pojedla med šolskimi terenskimi vajami.

»Najhuje je bilo, ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo –videl sem samo obraze, nisem točno razumel, kaj ljudje govorijo, težko sem se premikal, imel suha usta in grlo,« je razložil občutke dijak.

Sredi belega dne

Postavlja se vprašanje, kako je mogoče, da so morali zdravniki znova reševati dijake – in to zgolj in samo tri mesece po odmevni zastrupitvi mladoletnika, ki je bolnišnično oskrbo potreboval zaradi pokajočih kristalov, prav tako kupljenih v eni od ljubljanskih specializiranih trgovin?

Ministrstvo za zdravje je sicer v 20 letih na seznam prepovedanih substanc dodalo več kot 250 snovi, lista se iz leta v leto daljša, a očitno so na trgu vedno nove substance, ki jih seznam še ne zajema.

O izkušnji dijakov je spregovoril tudi njun profesor, ki je dodal, da so reševalce na pomoč poklicali na železniški postaji. Zaskrbljena mama dijaka pa je še poudarila, »da se ni zgodilo na neki zabavi, veselici ali kjerkoli, kamor zahajajo mladi, ampak se je zgodilo sredi belega dne.«

