Zaradi lažne objave napadli vodjo Golobovih poslancev, nasedel je tudi Janša

Pred vrati so nedeljske predsedniške volitve, kmalu pa se bo vsa pozornost od predsedniških kandidatov preusmerila k županskim. V vroči politični jeseni so se nekateri goreči uporabniki twitterja spomnili, kako je bilo pred štirimi leti, in na dan potegnili stare afere.

Po twitterju je zakrožil posnetek zaslona zasebnega pogovora, ki naj bi potekal med nekdanjim županom Tržiča Borutom Sajovicem, ki je zdaj vodja poslanske skupine Svoboda, in Sebastjanom Erlahom. Že takrat je bilo pojasnjeno, da gre za poskus diskreditacije in da je šlo za krajo identitete, a zdaj, ko so to fotografijo poobjavili, so nekateri na to pozabili.

»Gre seveda za krajo identitete in lažni profil, ki je bil ustvarjen za potrebe lokalnih volitev leta 2018 in je eden od zadnjih poskusov protikandidatov, da bi skupaj s sodelavci spremenil tok takratnih volitev,« je danes pojasnil Sajovic.

»Zmontirana objava in lažni profil sta bila objavljena 29. 11. 2018 in po prijavi upravljavcu tudi kmalu izbrisana in umaknjena. Oseba, ki je v objavi tudi omenjena in je to širila, pa se je potem na FB Tržičan tudi zavarovala in že drugega decembra 2018 tudi zapisala, da je ugotovila, da gre za lažni profil, kar pa se je itak videlo in razbralo že na prvi pogled. Kdo se v Tržiču skriva za izmišljenim profilom Lojzeta Omare, pa je v Tržiču tudi že dolgo poznano vsem,« je še dodal.

Da gre za lažni profil in lažno korespondenco,je danes še enkrat spomnil tudi Erlah. Sledilce je ob tem opomnil, naj ne nasedajo lažnim objavam.

Objavo je danes med drugimi na twitterju poobjavil in retvital tudi Janez Janša.