Zaradi kviza na RTV Slovenija se valjajo od smeha: katero besedo bi izrekli vi?

Kvizi so odlični, da preverimo in osvežimo naše znanje. So pa tudi izredno zabavni. Za gledalce nekoliko bolj kot za tekmovalce, ki se ob razkrivanju gesel verjetno precej spotijo.V nedavni oddaji kviza Vem na RTV Slovenija je tekmovalka, ki svojega nasprotnika ni mogla več premagati, za slavo in čast, kot pravijo, pritisnila tipko vem. To je pomenilo, da bo skušala razkriti vsa gesla.Prva beseda je bila jopič, tudi drugo je zadela – bil je žepek –, tako ji je ostala le še ena. Črke so bile postavljene takole:K _ R _ C.Mnogi so se ob pogledu na geslo valjali od smeha – če sodimo po komentarjih na twitterju –, medtem ko tekmovalki nespodobnosti očitno niso šle po mislih. Geslo je zgrešila, voditelj pa je na koncu razkril, da je šlo za korec. Za vse nas, ki tega izraza ne poznamo: to je posoda za zajemanje tekočine.