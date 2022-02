Čeprav domačini, naravovarstveniki, ekologi, različna društva, organizacije in civilne iniciative že od leta 1999 nasprotujejo Kompostarni Ceršak tik ob reki Muri, med Sladkim Vrhom in Šentiljem, jim še ni uspelo doseči njenega zaprtja. Ogrožala naj bi vse okrog sebe, vsaj tako trdijo okoljevarstveniki in vzdrževalci tamkajšnjega vodnega omrežja. Kaže pa, da bi se lahko kmalu tudi to spremenilo, kajti čeprav so prav borci za reko Muro in okolje ter domačini iz Ceršaka še vedno skeptični, se očitno bliža konec te »tovarne za zbiranje, predelavo in uničevanje odpadkov«. Predstavniki...