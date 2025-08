Zaradi incidenta na nogometni tekmi Levica udarila po mizi! Fajonova medtem o prostorih spoštljive tekmovalnosti

Poročali smo že o incidentu na sobotni nogometni tekmi v Celovcu, ko je sodnik od trenerja slovenskega kluba zahteval, da z igralci govori nemško.

Koroški Slovenec Janko Smrečnik je z igralcem nasprotne ekipe spregovoril v slovenščini in ga prosil, naj vstane, saj da ni šlo za prekršek. Sodnik mu je zaradi tega pokazal rumeni karton.

Zdaj so se ob tem oglasili v Levici in Avstriji dali rumeni karton

»Dogajanje na sobotni tekmi med NK SAK Celovec in ATUS Ferlach je še eno v nizu sistematičnega nespoštovanja pravic slovenske manjšine v Avstriji. Tokrat se je zgodilo kar na športnem igrišču. Da sodnik na uradni tekmi od trenerja zahteva, naj preneha govoriti slovensko, je popolnoma nesprejemljivo. Gre za kršitev ene osnovnih človekovih pravic - pravice do uporabe lastnega jezika. Ko oblast tudi na nogometnem igrišču skozi sodniške odločitve manjšinskemu jeziku reče, da je "nezaželen", to ni zgolj incident – ampak politično sporočilo. V zadnjem času je bilo preveč incidentov, da bi se lahko obrnili stran in rekli, da so naključja. Diskriminaciji in poniževanju koroških Slovencev in slovenščine se mora narediti konec. Osnova sobivanja in dobrih odnosov je spoštovanje drug drugega in pravic narodnih manjšin. V Levici izražamo solidarnost z nogometnim klubom SAK Celovec in slovensko skupnostjo na Koroškem. Zahtevamo, da se takšni dogodki sankcionirajo in da Avstrija končno začne dejansko in na vseh nivojih spoštovati pravice slovenske narodne skupnosti,« so na omrežju X zapisali v obsodbi dejanja.

Na vse skupaj se je odzvala tudi ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon: »Ne želimo si, da bi športna igrišča postala polje za prevlado enega jezika nad drugim. Ostanejo naj prostori spoštljive tekmovalnosti, srčnosti ter enakih priložnosti in pogojev za vse.«