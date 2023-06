Zaradi hude vročine prižgali oranžni alarm: poglejte, kako vroče bo

Po podatkih Agencije RS za okolje bodo danes pozno popoldne in zvečer predvsem na severovzhodu možna krajevna neurja z močnim vetrom in tudi točo, opozarja Center za obveščanje RS.

Danes, ko smo vstopili v koledarsko poletje, bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev: zaradi visokih temperatur je v osrednji in jugovzhodni Sloveniji prižgan oranžni alarm (za severovzhod stopnjo nižje, rumeni): »Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite.«

V četrtek bo oranžni alarm prižgan za prej omenjeni območji, dodatno še za severovzhod države.

Kot smo napovedovali, se bodo danes in jutri temperature povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija: danes bo živo srebro kazalo do 36 stopinj Celzija, jutri do kar 37.

Če vam visoke temperature ne ustrezajo, imamo za vas dobro novico: prihajajoči vikend bo znosnejši, saj bo vročina popustila.