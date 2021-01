Zaradi hitrih testov na meji zastoji, večina testov negativnih

Od danes na petih mejnih prehodih na meji s Hrvaško in brniškem letališču opravljajo testiranja na novi koronavirus s hitrimi testi. Z negativnim testom se lahko tisti, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, izognejo karanteni. Po navedbah Pop TV so do 18. ure na petih lokacijah na meji opravili 1.826 testov, 37 jih je bilo pozitivnih.



Kot so pojasnili na letališču, so tudi pri njih nekateri potniki to možnost danes že izkoristili. Testiralo se je 21 potnikov od skupno 51, ki so prispeli iz Frankfurta, podatkov o izidih testiranj pa nimajo.

Na petih mejnih prehodih

Hitre teste je ob letališču Jožeta Pučnika mogoče opraviti še na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi in Jelšane. Samo na teh mejnih prehodih lahko v državo vstopajo tisti, ki ob prihodu iz rdeče države v Slovenijo vstopajo na zunanji schengenski meji, nimajo pa negativnega testa PCR, ki ni starejši od 48 ur, oziroma ne sodijo med 12 izjem, ki jim je omogočen vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu.



V karanteno na domu pa od danes ni treba niti potnikom, pri katerih je izvid hitrega antigenskega testa, opravljenega na meji, negativen.



Državljanom tretjih držav na nenujnem potovanju, ki testiranja s hitrim testom ne želijo opraviti ali so na testu pozitivni, vstop v državo zavrnejo. Druge osebe, ki se ne želijo testirati ali so pozitivne na koronavirus, pa morajo v karanteno na domu.

Zaradi hitrih testov zastoji

Po poročanju TV Slovenija so tudi zaradi hitrih testov ponekod na meji nastajale kolone vozil. »Nekako glavni val tistih, ki bodo v Sloveniji ostali, torej zaposlenih pri nas, to je državljanov Bosne in Hercegovine, Srbije, itd., ki so bili za praznike v svojih državah, bo prišel šele jutri,« pa je za omenjeno televizijo dejal notranji minister Aleš Hojs. Pričakuje, da bodo v nedeljo v enakem času opravili vsaj štirikrat več testov.