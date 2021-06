Zaradi gorečega vozila zaprta avtocesta

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je bil na gorenjski avtocesti zaradi gorečega vozila približno eno uro zaprt vozni pas med razcepom Koseze in predorom Šentvid v smeri proti Kranju. Nastajal daljši zastoj. Približno uro kasneje so cesto znova odprli.



Promet se zaradi popoldanske konice povečuje na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Ponekod zato nastajajo zastoji.

Na mejnih prehodih vozniki čakajo do pol ure

Vozniki osebnih vozil za vstop v državo na mejnem prehodu Gruškovje in za izstop na mejnih prehodih Obrežje, Novokračine, Jelšane, Gruškovje in Dragonja čakajo do pol ure.



Na primorski avtocesti na viaduktu Črni Kal v smeri proti Ljubljani je zaradi predmeta na cesti oviran promet, zaradi okvare vozila pa na primorski hitri cesti na uvozu Koper center v smeri proti Ljubljani.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: