Zaradi goljufije odpustili poslovnega direktorja kirurške klinike UKC

Poslovni direktor kirurške klinike UKC Ljubljana Aleksander Batič je po poročanju portala Preiskovalno zaradi domnevne goljufije pri izplačevanju potnih stroškov prejel odpoved delovnega razmerja. Batič se za STA na očitke ni odzval. V UKC Ljubljana so nadzor nad njim izvedli na podlagi anonimne prijave suma kršitev.

Po navedbah portala naj bi Batič živel v bližini Ljubljane, izkazoval pa je vsakodnevno vožnjo na Goriško.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so za STA pojasnili, da je bil Batič kot poslovni direktor kirurške klinike zaposlen od februarja 2019, postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa je bil zaključen 17. junija letos.

Ni edini primer

Služba za korporativno varnost UKC Ljubljana je nadzor izvedla na podlagi anonimne prijave zaradi suma kršitev delovnopravne zakonodaje, so pojasnili. Na vprašanje, ali bodo nezakonito pridobljena sredstva terjali, pa so odgovorili, da glede nezakonito izplačanih zneskov potnih stroškov osebo pozovejo, da jih vrne. »Kadar se to ne zgodi, je UKC Ljubljana prisiljen v sodno pot«, so poudarili.

Na vprašanje, kolikšen znesek naj bi Batič nezakonito pridobil, so v UKC odgovorili, da točnega zneska ta trenutek še ne morejo posredovati. Po poročanju portala Preiskovalno pa naj bi Batič neupravičeno mesečno prejemal vsaj 600 evrov.

Lansko leto so sicer v ljubljanskem kliničnem centru odkrili dva podobna primera, letos pa štiri, so navedli za STA.

Portal Preiskovalno je pred primerom poslovnega direktorja kirurške klinike poročal tudi o primeru pravnice v UKC Ljubljana, ki naj bi prav tako prejemala previsok znesek povračila za vožnjo na delo, a odpovedi ni prejela. V tem primeru se v postopkih, ki jih je vodila služba za korporativno varnost, po navedbah kliničnega centra nepravilnosti namreč niso potrdile.

Razpis za novega poslovnega direktorja kirurške klinike so objavili 20. junija. Do izbire novega poslovnega direktorja je vodenje začasno urejeno po pooblastilu z drugimi vodilnimi delavci kliničnega centra.

UKC Ljubljana sicer išče tudi novega tudi poslovnega direktorja interne klinike, saj je dosedanja direktorica dala odpoved. Rok za prijavo na razpis se izteče 13. julija, je razvidno iz objave na portalu MojeDelo.