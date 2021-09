Zaradi fotografij udarili po NSi, dejstva pa so takšna

Konec tedna je stranka NSi, katere predsednik je, priredila tabor. Kaj hitro so na družabna omrežja zašle fotografije, mnogi pa so se obregnili ob to, da so bili ljudje precej skupaj, sicer res, da na prostem, pa vendar brez mask. Očitali so jim, da bi udeleženci morali nositi zaščitne maske, ko ni mogoče zagotavljati 1,5 metra razdalje med ljudmi. Pa to drži?Pravila se izredno hitro menjajo, zato je za marsikoga spremembam težko slediti. Poglejmo samo za primer PCT-pravila: dober teden nazaj smo sprejeli nova pravila, še preden smo jih začeli dejansko uporabljati, pa jih je vlada že popravila, bolj ustrezen izraz je, da jih je še bolj zaostrila. Za odgovor na zgornje vprašanje smo zato prosili ministrstvo za zdravje. Njihovo pojasnilo je bilo kratko in jasno:»Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske ni obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.«Od srede naprej veljajo nova PCT-pravila. Po novem bo treba PCT-pogoj izpolnjevati tudi za vstop v nakupovalna središča, bencinske servise ... Več o tem v članku Od srede veljajo nova PCT-pravila. Kdo vse jih mora izpolnjevati?