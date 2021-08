Kaj čaka Slovence in Slovenke? Zaradi delte bo okužen vsak necepljeni

Dobro bi bilo, da se cepijo vsi 40 +

Največ lokalnega širjenja okužb

Slovenija je po merilih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) po podatkih o okuženih z novim koronavirusom v oranžni fazi, v rdečo pa bo predvidoma prešla konec avgusta. »Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah,« napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS).»Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni,« so izpostavili v današnjem poročilu in ob tem ponovno pozvali k cepljenju proti covidu 19.Epidemija v Sloveniji narašča s podvojitvenim časom približno 18 dni. »Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotki,« poudarjajo pri IJS.Trenutno efektivno reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, hkrati pa obravnava uvožene okužbe, kot bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji, na inštitutu ocenjujejo na 1,50, ocenjeno lokalno reprodukcijsko število pa na približno 1,25. Pred enim letom je zadnje znašalo 0,92. Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 204.Iz epidemioloških podatkov, ki jih tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz), je po navedbah IJS razvidno, da lokalno širjenje okužb narašča eksponentno, kar pomeni, da bi epidemija naraščala, tudi če okužb ne bi uvažali iz tujine. Lokalno širjenje okužb je že prevladujoče.V prvem valu epidemije se je po ocenah IJS okužil približno vsak stoti prebivalec. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva. Trenutno je delež kužnih približno 0,15 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 600.Pred tednom dni so vstop Slovenije v rdečo fazo napovedali za začetek septembra. Epidemija je takrat naraščala s podvojitvenim časom približno 20 dni.