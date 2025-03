Zaradi poročanja Slovenskih novic bo pred javnost stopila Nika Kovač

Nihče najbrž ne bi pomislil, da bi lahko dvojina igrala veliko vlogo pri pregonu storilcev kaznivih dejanj spolnega nasilja in posilstva. Ker zakonodajalec ni bil previden in te posebnosti ni upošteval pri pripravi kazenskega zakonika (KZ-1), sta bila moška, ki sta spolno napadla dekle, namesto na zaporno obsojena na pogojno kazen. Sodba pa bo vplivala tudi na vse druge odprte postopke in, kot kaže, tudi na spremembo zakonodaje.

Spolni napad se je zgodil avgusta 2017 v avtokampu Lucija. Fantje na fantovščini so ves dan razgrajali, ogovarjali dekleta, kričali, se obnašali vulgarno, srečanje, ki se je spremenilo v nočno moro, pa je doživela ena od deklet, ki je pozno zvečer odšla na stranišče, in naletela na trojico napadalcev. Ko se je osvobodila, je odšla do svoje družbe, kasneje pa spolni napad prijavila varnostnikom.

Inštitut 8. marec že napovedal odziv: jezikovna dvojina spolna napadalca rešila zapora

Na poročanje se bodo odzvali v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

Tako so napovedali, da bodo v četrtek spregovorili o sporni določbi v kazenskem zakoniku, ki zadeva kaznivo dejanje posilstva in spolnega nasilja. Hkrati se bodo odzvali na poročanje Dela in Slovenskih novic o primeru, ko je spolna predatorja zaporne kazni rešila dvojina.