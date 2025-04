Zaradi burje je zaprta primorska avtocesta! Previdno načrtujte pot

Primorska avtocesta je med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaradi burje zaprta. Zaradi prometne nesreče je promet oviran med Brezovico in razcepom Kozarje proti Ljubljani in na vipavski hitri cesti na prehodu Vrtojba proti Italiji. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah proti večjim mestom.

Kot navaja Prometnoinformacijski center, so zastoji med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Kozarjami proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani.

Zastoji so tudi na cestah Kastelec–Kozina, Mengeš–Trzin in Pijava Gorica–Škofljica. Na avtocesti Gabrk–Fernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa je zastoj tovornih vozil.

Sunki lahko presegajo sto kilometrov na uro

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Selom in Nanosom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami (2. stopnja).

Prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton (1. stopnja) velja tudi na regionalni cesti Razdrto–Vipava–Ajdovščina–Selo.

Po napovedih Agencije RS za okolje bodo danes dopoldne najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih še lahko presegali hitrost sto kilometrov na uro.