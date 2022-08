Zaradi avtocestne policije spisali kazenske ovadbe: ovadena naj bi bila tudi Hojs in Vrtovec

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs in nekdanji minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec naj bi bila kazensko ovadena. Kot poroča Delo, sta nekdanja ministra skupaj z direktorjem uprave avtocestne policije Andrejem Juričem osumljena storitve kaznivega dejanja pri podpisu Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji.

KPK je danes sporočil, da je zaključil obravnavo prijave sumov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije v primeru revizije omenjenega Sporazuma. Ugotovil je, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja in primer predal Specializiranemu državnemu tožilstvu.

»Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave junija letos. Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da je bilo v postopku redne revizije zaznano, da bi pri Sporazumu o medsebojnem sodelovanju, ki je bil sklenjen 23. decembra 2020 med Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za infrastrukturo, Policijo in Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., lahko šlo za zaznavo znakov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije. Komisija je v okviru postopka preučila Sporazum o medsebojnem sodelovanju in ostalo relevantno dokumentacijo. Ugotovila je, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije na področju nasprotja interesov, zato je postopek ustavila. Ker pa je bilo ugotovljeno, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, je Komisija prijavo odstopila v pristojno reševanje Specializiranemu državnemu tožilstvu,« so zapisali v izjavi za javnost.

Avtocestna policija je na slovenskih avtocestah začela delovati pred dobrimi tremi meseci, a so pred slabima dvema tednoma tri enote že ukinili. Vzroki so bili po navedbah GPU kadrovski. Zaradi odhodov kadrov iz prometne policije v avtocestno naj bi se naredila velika škoda. Ocenili so, da je bil ta korak preuranjen in da je bolje, da začasno ukinejo nekaj enot in avtocestne policiste premestijo.