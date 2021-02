Zaradi afriške različice kmalu zaostritve ob vstopu v državo?

Potem ko je novi zdravstveni ministerna petkovi novinarski konferenci potrdil prvi primer afriške različice novega koronavirusa v Sloveniji, je tudi namignil, da bi vlada v prihodnjih dneh lahko odločala o morebitnem zaostrovanju ukrepov ob vstopu v državo.Da naj bi do zaostritev res prišlo, je po poročanju oddaje 24 ur zvečer, potrdil tudi notranji minister. Tako naj bi po posameznik po prihodu iz rizičnih držav med drugim moral na testiranje in v obvezno karanteno.Sicer pa ob pojavu afriškega seva prah dviguje zlasti dejstvo, da je okužen zdravnik v mariborskem UKC, ki se je vrnil z lova v Namibiji in bil po vrnitvi tudi v stiku z nekaterimi pacienti. Šlo naj bi za, namestnik predstojnika oddelka za nevrokirurgijo.Večer tudi poroča, da naj bi oboleli še dve osebi, ki sta bili z njim v stiku. Skupaj naj bi se vračali iz države, ki je na rdečem seznamu.Zdravnik je bil sicer cepljen z dvema odmerkoma, a zaradi svojega dela, ne pa zato, da lahko mirno potuje v rizične države, je bil jasen tudiz ministrstva za zunanje zadeve. »Osebno me preseneča, saj že tako dolgo konstantno opozarjamo na tveganost takšnih potovanj. Vsaj pri vrnitvi bi pričakovali, da nekdo tega, da je bil v rizičnem okolju, ne ohrani samo zase, ampak poskrbi za preventivo tako glede svojega kot splošnega zdravja,« je dejal za 24 ur zvečer.