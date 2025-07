Zapuščen avto ali plovilo bi v Kopru lahko tudi uničili

Pred koprske občinske svetnike prihaja predlog novega odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili ter drugimi predmeti na javnih površinah. Če bo sprejet, bo začel veljati 1. januarja 2026. Predlog podrobno opredeljuje pogoje, način odstranitve, hrambe, prodaje ter uničenja tovrstnih sredstev in predmetov, njegov namen pa je vzpostaviti jasne postopke in odgovornost ter zagotoviti urejenost javnih površin. Gre za predmete, ki so zapuščeni več kot 30 dni, posebej pa so opredeljeni tudi postopki v zvezi s predmeti inšpekcijskih izvršb, kot so na primer nepravilno parkirana vozila, plovila, gradbeni material, zemlja in odpadki.

Največ 3 mesece

Za odrejanje odstranitve zapuščenih vozil bodo pristojne pooblaščene osebe Medobčinske uprave Istre. Ob neupoštevanju lastnika, da na podlagi pisne odredbe odstrani vozilo v treh dneh, bodo vozilo odpeljali na njegove stroške in predali v hrambo Marjetici Koper. Tam ga bodo hranili največ tri mesece, in če se lastnik ne bo javil, ga bodo šteli za zapuščeno. Sledil bo postopek prodaje ali uničenja.

120 evrovje globa za fizično osebo.

Za pravno osebo in samostojnega podjetnika, ki ne bo odstranil zapuščenega vozila v treh dneh, je po predlogu odredbe predvidena globa 2000 evrov, za fizično osebo pa 120. Če bodo zapuščeno vozilo znova postavili na javno površino, bodo odšteli dodatnih 2000 evrov, fizične osebe pa 250 evrov. Za zapuščeno in neodstranjeno kolo, skiro ali drugo bo fizična oseba dobila 120 evrov globe, za ponovno postavitev zapuščene stvari na javno površino pa dodatnih 250 evrov.

Za nepravilno parkirana vozila, ki ovirajo promet ali ogrožajo varnost, predlog odloka omogoča takojšnjo odstranitev brez čakalnega roka treh dni.