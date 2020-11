Zaprtje države prinaša rezultate: delež pozitivnih počasi pada

Po neuradnih podatkih je bila v četrtek v Sloveniji ob 6.587 opravljenih testih okužba z novim koronavirusom potrjena pri 1.609 ljudeh. To je 158 okužb manj, kot so jih potrdili v sredo. Delež pozitivnih testov je bil v četrtek 24,43-odstoten, v sredo 23,9-odstoten, v torek pa 27,6-odstoten.



Doslej so v Sloveniji potrdili 72.682 okužb z novim koronavirusom, trenutno je aktivno okuženih več kot 21.000 oseb.

V sredo je sicer umrlo 46 bolnikov z boleznijo covid-19, kar so tri osebe več kot dan prej. Od začetka epidemije je skupaj umrlo že 1.245 ljudi.



Direktor Nijz Milan Krek je sinoči v Odmevih povedal, da vse kaže, da je zaprtje države prineslo določene rezultate. »Strmo krivuljo smo stabilizirali in gremo počasi navzdol«. Krek poudarja, da je hitrost upadanja odvisna od discipline ljudi. »Če se bomo držali vseh ukrepov, bomo dosegli božič v točki, ko bomo lahko marsikaj sprostili. Če ne bomo resno vzeli ukrepov, bomo do marca meseca lepo počasi drseli navzdol in o odprtju posameznih dejavnosti začeli razmišljati konec januarja, februarja. Takšne so projekcije.«