Zaprti hoteli za lažje bolnike

ERžEN JURE Obisk grobov ni prepovedan. FOTO: Jure Eržen, Delo

Na grob s premislekom



Pred nami je dan spomina na mrtve. Bogoslužja sicer ne bo, a pokopališča ne bodo zaprta, obiski grobov ne bodo prepovedani, je dejal Jelko Kacin in še, da letošnje leto morda ni najbolj primerno za obisk grobov in da je potreben premislek, ali je treba iti na pokopališče. Kdor bi vendarle rad odnesel cvetje in prižgal svečko v spomin pokojniku, to lahko stori, a v skladu s priporočili NIJZ. Kaj pa če je družinski grob v drugi regiji? Kacin pojasni: »Če bodo šli kam iz svoje regije, se bodo verjetno sklicevali na eno od 11 izjem, imajo nujne družinske opravke, zaradi katerih bodo šli na grob.«

O vrtcih župani

Šola bo, ne glede na to, ali bo potekala fizično ali na daljavo.

V Sloveniji so v četrtek ob opravljenih 6745 testih potrdili 1656 okužb z novim koronavirusom, umrla sta dva človeka, skupaj 213. Bolnišnično oskrbo potrebuje 394 bolnikov s covidom-19, od teh 67 intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so jih odpustili 25. Število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je povzpelo na 547, je dejal vladni govorecin še, da se virus širi povsod, nekatera mesta po številu novih okužb izstopajo, na primer Domžale (89), Škofja Loka (56), Velenje (59), Kranj (68), tudi Koper (38).Prav vsa Slovenija je rdeča. Minister za delozatrjuje, da so razmere v domovih za starejše resne, a za zdaj pod nadzorom in niso kritične. Kot opozarja, je ključna težava pomanjkanje zdravstvenega kadra, za dodatne zaposlene samo v domovih za starejše so za to namenili 26 milijonov evrov.V Novi Sloveniji so potrdili, da je bila v sredo pozitivna, ki je bila še v ponedeljek na seji, kjer je bila prisotna večina poslancev in ministrov, tudi premier. Ta je že v četrtek napovedal več ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa, ki začenjajo veljati danes: začasno se prepoveduje ponudba in prodaja blaga in storitev v nastanitvenih obratih (pri hotelih so izjeme za poslovne delegacije, diplomatske in športne profesionalne ekipe, tudi osebe, ki so tja napotene na zdravljenje ali morajo v nastanitvenem obratu opraviti zdravstveno dejavnost), igralnicah, gostinskih, frizerskih in kozmetičnih dejavnostih, bazenih, kinematografih, kulturnih ustanovah, fitnesih, avtopralnicah in podobno.Gospodarski ministerje dejal, da bodo morali biti hoteli zaprti, bodo pa tja morda kmalu lahko namestili bolnike s covidom-19 z lažjim potekom bolezni; vlada je s hoteli in zdravilišči v zaključnih pogovorih, na voljo naj bi bilo več sto postelj.Odprte ostajajo tržnice in živilske trgovine pa tiste z gradbenim in tehničnim materialom, hrano za živali in kmetijskimi potrebščinami, banke, pošte, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa (vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles), vrtnarije in cvetličarne, lekarne in drogerije, trafike, dovoljen je osebni prevzem blaga in hrane med 6. in 21. uro, in sicer na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalen stik s potrošniki, dovoljena je prodaja na daljavo.V tednu, ki prihaja, bodo vrata zaprli vrtci, a bo nujno varstvo organizirano za vse otroke, za katere starši nikakor ne morejo zagotoviti drugega varstva in ne morejo delati od doma, je dejala, ministrica za izobraževanje, znanost in šport. O tem, kateri vrtci in v kakšni obliki bodo odprti, bodo odločali župani in županje. Ker je okužb med zaposlenimi v vrtcih vse več, kar 100-odstoten porast so zabeležili v zadnjem tednu, ministrica vzgojitelje in vzgojiteljice poziva, naj pri delu nosijo zaščitne maske. Starši otrok, ki zaradi zaprtja vrtcev ne bodo mogli delati, bodo dobili 80-odstotno nadomestilo plače. Nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile bodo izplačana za nazaj od 1. oktobra, zaradi karantene otroka pa od 1. septembra.In kako bo potekalo izobraževanje po počitnicah? Vrnitev v šolske klopi bo odvisna od epidemiološke slike, pravi ministrica: »Šola bo, ne glede na to, ali bo potekala fizično ali na daljavo.«