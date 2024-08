Zaprli križišča Linhartove, Vojkove in Železne ceste

Od danes do predvidoma 2. septembra bo v sklopu celovite rekonstrukcije Linhartove ceste v Ljubljani poleg že obstoječe popolne zapore te mestne prometnice med križiščema z Vojkovo in Železno cesto ter s Topniško ulico vzpostavljena tudi popolna zapora križišča Linhartove, Vojkove in Železne ceste.

Na Mestni občini Ljubljana vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Celovita prenova Linhartove ceste je stekla konec oktobra lani. Dela izvaja družba KPL, rekonstrukcija prometnice od Dunajske ceste do križišča s Topniško ulico oz. natančneje do stika z Matjaževo ulico bi po pogodbi morala trajati osem mesecev. A glede na stanje na terenu in najavo občine je jasno, da bodo dela zamujala več kot dva meseca.

Rekonstrukcija preostanka Linhartove ceste, torej do krožišča Žale, bo medtem na vrsto prišla naslednje leto. Občina oz. v njenem imenu občinsko podjetje Voka Snaga je postopek za izbor izvajalca začela minuli teden. Ponudbe lahko zainteresirani gradbinci oddajo do 12. septembra.

Prenova Linhartove ceste je sicer tudi eden od temeljnih gradnikov prenove komunalne infrastrukture in prometnic na širšem območju Potniškega centra Ljubljana, kjer bodo v naslednjih letih ob nadgrajeni železniški postaji ter novi avtobusni postaji zrasli tudi številni zasebni nepremičninski projekti na čelu s kompleksom Emonika.