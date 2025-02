Zaprli bodo zadnje vzrejališče fazanov

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) bo s 1. majem letos v Beltincih opustil vzrejo fazanov in poljskih jerebic ter s tem zaprl še zadnje tovrstno vzrejališče v Sloveniji. Lovišče s posebnim namenom (LPN) Fazan Beltinci sicer ostaja, lovstvo na tem območju pa se preusmerja v javne naloge lovstva. Čeprav mora vodstvo ZGS skrbeti za rentabilnost in uspešno poslovanje, je mnoge šokiralo, zakaj se mora posloviti še ena tradicionalna dejavnost, a odgovorni so neusmiljeni. Vodstvo ZGS je namreč sredi tedna šest zaposlenih v Vzrejališču Beltinci obvestilo o zaprtju obrata. Matično jato bodo izpustili v...