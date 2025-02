»Katastrofa za Kranj in okolico ... Ne, ne in ne – ne zaprite tega kina!« je le eden od številnih odzivov razočaranih Kranjčanov, potem ko so jih iz kinematografa Mojkino Kranj obvestili, da morajo prvega marca zapreti svoja vrata. In sicer zato, ker s spremembo zakonodaje napovedujejo dodatne finančne obremenitve kinematografov. Katastrofa za Kranj in okolico ... Ne, ne in ne – ne zaprite tega kina! Da je ogrožena prihodnost kinodvoran v Sloveniji, so v odzivu na novico iz Gorenjske opozorili tudi v osrednjem ljubljanskem mestnem kinu Kinodvor. Na naša dodatna vprašanja so nam tam skupaj s ...