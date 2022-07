Kljub napredku so tudi v Sloveniji kraji, do katerih navigacija ne pripelje. »Google je do tam dol, pri nas pa ne,« pokaže Jožef Ivnik, ki živi v vasi Stranje, v hribih na robu krške občine. Do njegove hiše ob gozdu – ter ob njej stare, rojstne – vodita dve poti, makadamska in čez travnik. Elektrika je, vodovoda in kanalizacije ni, prebivalci so tod oddaljeni drug od drugega ter okoli 20 kilometrov od Krškega. Daleč od oči pomeni tukaj daleč od smetarskega odvoza, nas pouči Ivnik: »Zdaj odvažajo vsake tri tedne, v praksi pa kdaj tudi le enkrat mesečno.« Odv...