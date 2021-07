Zaposlenim na upravni enoti: državljani prilagajo lažne osebne fotografije

Z Upravne enote Ljubljana so nam potrdili, da so bili z ministrstva za notranje zadeve opozorjeni na morebitne nepravilnosti pri fotografijah, ki se lahko pojavijo na osebnih dokumentih. Gre za tako imenovani morphing, sodobnejši način poneverbe osebnih dokumentov z lažnimi portretnimi fotografijami.



S poskusi ponarejanja in prenarejanja osebnih dokumentov se srečuje vsaka država, a kot poudarjajo na ministrstvu je eden od sodobnih načinov pridobitve lažne identitete morphing fotografija oziroma morfirana fotografija, na kateri sta združena dva obraza - obraz osebe, ki »posodi« svojo identiteto in obraz osebe, ki želi pridobiti potni list s tujo identiteto.



Da bi preprečili tovrstne zlorabe je ministrstvo vse upravne enote pozvalo, da so še posebej pozorne ob preverjanju fotografij pri izdajanju osebnih dokumentov, ko se državljani zglasijo na okencih upravnih enot z željo po izdajo novega osebnega dokumenta.

Koliko neveljavnih dokumentov so zasegli?

Iz evidence izdanih potnih listin izhaja, da je bilo v obdobju od 1. januarja 2019 do 29. 6. 2021 izdanih 160.272 potnih listov. V tem obdobju je bil za 40 potnih listov evidentiran status neveljavnega dokumenta, za katerega je bilo izdana zahteva po zasegu ob morebitni uporabi. Ali je bil kateri od teh dokumentov opremljen z morfirano fotografijo, na MNZ ne vodijo uradnega podatka oziroma o razlogih za neveljavnost specifično ne poročajo. Pri osebnih izkaznicah je jasno, da morfirane fotografije niso zaznali oziroma o tem niso bili obveščeni.



Oseba, ki pristojni organ spravi v zmoto in doseže, da se v javni listini potrdil karkoli lažnega v povezavi z identiteto, se kaznuje z zaporom do treh let. V primeru, da državljan ob vložitvi vloge za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice ob vlogi navede neresnične podatke, se kaznuje z globo od 400 do 830 evrov.

