Zaposleni in kandidati, ki se razgledujejo po podjetjih za novimi kariernimi priložnostmi, (potencialnega) delodajalca vse pogosteje sprašujejo po njihovih trajnostnih praksah. Te so priložnost za grajenje blagovne znamke delodajalca in posamezniki se tudi na podlagi njih odločajo, kje želijo delati, potrjujejo v podjetjih, ki smo jih povprašali o izkušnjah.

ZANIMA ME VEČ