Zaposleni v zaporih grozijo z državljansko nepokorščino in opravljanjem le najnujnejših del

Zaposleni v slovenskih zaporih se srečujejo z nevzdržnimi razmerami, ki bodo kmalu privedle do ogrožene varnosti zaporov. Največja težava je pomanjkanje pravosodnih policistov zaradi slabih plač, so opozorili v Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) in od vlade zahtevali spremembe.

Slabe plače krive za kadrovsko stisko

Kadrovsko pomanjkanje pravosodnih policistov, inštruktorjev in tudi strokovnih delavcev je po njihovem prepričanju posledica slabih plač. »Dokler bo to delo premalo ovrednoteno in s takim plačilnim razredom, ki ga prehiti marsikateri poklic v gospodarstvu brez kakršnihkoli kvalifikacij, bo ta problem še vedno v našem slovenskem prostoru obstajal,« je poudaril predsednik Konference sindikata uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS), ki deluje v okviru SDOS, Leon Lobe.

V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) ocenjujejo, da v slovenskih zaporih že leta primanjkuje najmanj deset odstotkov pravosodnih policistov in tudi drugih strokovnih delavcev, katerih delo se že več kot dve desetletji krpa z obveznim nadurnim delom in tudi z načrtnim zmanjševanjem posadk pravosodnih policistov pri rednem varovanju v zavodih ter pri spremstvih ter varovanjih zapornikov izven zavodov.

Zaposleni v zaporskem sistemu od vlade zato med drugim zahtevajo, da čim prej sprejme nov plačni sistem v javni upravi, odpravi plačna nesorazmerja in da minimalno plačo pravosodnega policista dvigne nad nivo minimalne plače. Zahtevajo tudi sprejetje kolektivne pogodbe za upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, ki »čaka pri ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan že od februarja 2023«, je navedel Lobe.

Grozijo z državljansko nepokorščino in opravljanjem le najnujnejših del

Prav tako po njegovih besedah pozivajo k spremembam uredbe o notranji organizaciji glede sistematizacije delovnega mesta pravosodnega policista, k potrditvi normativov in standardov v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in k podaljšanju dodatka za deficitarnost. Vladi pa predlagajo tudi, da vse obsojene prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države pošlje v matične države in na ta način razbremeni slovenska sodišča in zapore.

Kadrovsko pomanjkanje pravosodnih policistov, inštruktorjev in tudi strokovnih delavcev je po prepričanju Sindikata državnih organov Slovenije posledica slabih plač. FOTO: Uroš Hočevar

»V primeru, da bo država še naprej gluha za naša opozorila, bomo pričeli s stopnjevanjem sindikalnih pritiskov, če bo potrebno tudi z opravljanjem zakonsko najnujnejših del ali z državljansko nepokorščino,« je napovedal Lobe. Pri tem je izrazil prepričanje, da bo brez potrebne intervencije slovenske zapore kmalu čuvala policija ali vojska, kajti pravosodnih policistov ne bo več.