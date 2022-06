Zaposleni v UKC Maribor na nogah, vrniti morajo covidne dodatke

Inšpekcijski nadzor ministrstva za javno upravo je med pregledom upravičenosti podanih evidentiranih ur na covid deloviščih, v sivih in rdečih conah ugotovil, da so bili nekateri covidni dodatki izplačani neupravičeno. Nadzor je na podlagi proučitve epidemiološke situacije in števila obravnav na posameznih deloviščih in oddelkih pokazal, da so zaposleni v sivi coni UKC Maribor od 1. julija do 30. septembra neupravičeno prejemali dodatek v višini 30 odstotkov. Zdaj morajo ta denar vrniti.

V UKC Maribor pravijo, da je revizijska komisija, ki je bila ustanovljena za namen pregleda upravičenosti podanih evidentiranih ur na covidnih deloviščih, sivih in rdečih conah UKC Maribor, preverila upravičenost evidentiranih in že izplačanih ur izključno v sivih conah (SC) za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2021. »Na osnovi preučitve epidemiološke situacije, narave dela in števila obravnav COVID pacientov na posameznih deloviščih in oddelkih je bilo ugotovljeno, da so bile določene evidentirane ure v sivih conah v tem obdobju neupravičeno izplačane. Na podlagi navedenega je delodajalec, skladno z veljavno delovno pravno zakonodajo pripravil sporazume oz. dogovore glede vračila neupravičenih izplačanih ur.«

Izdali so 332 dogovorov o nepriznavanju ur v sivih conah. Povprečen znesek vračila je 80,33 evra bruto, najvišji znesek vračila je 462,64 evra, najmanjši znesek pa 0,79 evra. Preveč izplačani znesek bodo obračunali pri plači v največ petih obrokih, ki si ga lahko zaposleni izberejo sami, a ne sme biti manjši od 15 evrov bruto. UKC Maribor je zaposlenim v podpis poslal dogovor. Če ga ne bodo podpisali, bo delodajalec ravnal skladno z veljavno zakonodajo in upošteval vse morebitne upravičene reklamacije.

Za delo v težkih razmerah bodo morali vračati

Številne zaposlene je obvestilo, da bodo morali vračati dodatke razjezilo. Zaposlena, ki se je obrnila na nas, a želi ostati anonimna, je zapisa, da je do tega prišlo, ker »v naši kadrovski službi UKC Maribor niso sami prenehali z izplačevanjem dodatkov za sive cone, kljub temu, da so obvestilo o prenehanju izplačevanja dobili. Sedaj obtožujejo naše vodje, da so pošiljale sezname v obračun plač, kdo je to delo opravljal in da si nismo tega dodatkov zaslužili, ter da smo si samo nabijali ure.«

Bralka je še opisala, kako težko in naporno je bilo delo v sivih conah. »Na oddelku smo delali vse, torej od jemanja covid brisov, ločevanja čiste od nečiste poti, ob enem pa smo še organizirali oddelek, da je deloval v dobro vsem pacientom. Tudi tistim, kateri še izvida covid testa niso imeli, torej sive cone. Kdor to ne dela, ne razume, kako naporno delo je to. V sivi coni se uporablja osebna varovalna oprema - maska, zrakotesna očala, kapa in skafander.«