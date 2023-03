Zaposleni v javnem sektorju bodo zaslužili več: takšen je dogovor

»S 1. aprilom 2023 se bodo zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oziroma za štiri odstotke,« so sporočili iz ministrstva za javno upravo. Dodali so, da gre za prvi korak k dogovorjeni in nujni odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, h kateri so se v oktobrskem dogovoru med drugim zavezali vlada in sindikati javnega sektorja.

Izpostavljajo, da je po oktobrski uskladitvi vrednosti plačnih razredov za 4,5 odstotka, s čimer da je vlada želela ublažiti vpliv draginje oziroma inflacije, je aprilsko štiriodstotno zvišanje plač že drugo v nekaj več kot pol leta.

»Z dvigom, ki ga bodo zaposleni prvič občutili ob izplačilu aprilskih plač v maju, se začenja prenova plačnega sistema. Ta je sestavljena iz odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, ki so jih povzročili posamezni parcialnih posegi v preteklosti, ter iz oblikovanja novega zakona, ki bo ustrezneje naslovil specifike dejavnosti, vzpostavil primerjave med primerljivimi poklicnimi skupinami ter enako plačilo na primerljivem delovnem mestu,« so še dodali.