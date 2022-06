Zaposlene v domu je strah: na službeni piknik pod prisilo?

Vršilka dolžnosti direktorice Doma na Krasu je 4. marca letos postala Nevenka Ražman, od takrat pa so razmere tam menda še »hujše, kot so bile«. Dom na Krasu je javni, posebni socialnovarstveni zavod, namenjen odraslim osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Deluje v Dutovljah, Sežani in Postojni. Vabilo na (obvezen) službeni piknik. Nekateri zaposleni so, tako navajajo sami, v veliki stiski, saj da jim Ražmanova grozi. Poimensko se ne želijo izpostaviti, a pojasnimo lahko, da v okviru doma delujejo zdravstveno-negovalna sl...