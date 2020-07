Zaposlena v bolnišnici pozitivna na koronavirus

Zaposlena v Splošni bolnišnici (SB) Trbovlje je bila pozitivna na testu za koronavirus. V bolnišnici so sprejeli odločitev, da bodo njihova vrata za obiske zaprta: »Žal tudi spremstvo očeta pri porodu do nadaljnjega ni več mogoče.«



Iz bolnišnice so pojasnili, da so za okužbo izvedeli zjutraj in dodali, da je njihova kolegica takoj, ko je pri sebi opazila znake bolezni, ostala doma. »Takoj smo kontaktirali epidemiologa in že izvedli vse potrebne ukrepe. Odvzeli smo tudi brise na novi koronavirus pri vseh bolnikih in zaposlenih, s katerimi je bila obolela sodelavka v stiku. V dneh pred pojavom bolezenskih znakov je pri svojem delu ves čas nosila obrazno masko, kar je že nekaj časa obvezno za vse zaposlene v bolnišnici.«



V naslednjih dneh bodo pozorno spremljali epidemiološko situacijo v bolnišnici in upoštevali navodila epidemiologov. UKC Ljubljana ponovno prepovedal obiske Obiske so prepovedali za hospitalizirane bolnike tudi v UKC Ljubljana. »Izjeme ostajajo obiski na intenzivnih enotah in pri bolnikih, ki so na paliativnem zdravljenju oziroma so kritično bolni v dogovoru z lečečim zdravnikom. Na otroških oddelkih je dovoljena ob otroku prisotnost enega starša, ki mora biti zdrav,« so pojasnili.