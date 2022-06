Zaporniki za otroke izdelali lutke

Direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni Zoran Remic je enoti vrtca na Mirni na Dolenjskem predal lutke iz blaga, ki so jih izdelali obsojenci v Odprtem oddelku Puščava. Lutke je predal Mateji Lužar, vodji enote vrtca Deteljica, ki je del Osnovne šole Mirna.

V vrtcu so ob predaji igrač izrazili presenečenje, veselje in hvaležnost. Odločili so se, da bodo izdelki v prostorih vrtca sprva na ogled na razstavi, ki si jo bodo lahko ogledali otroci in preostali obiskovalci. Pisane lutke iz filca so v podobah različnih živali, v izdelavo posameznega izdelka je bilo vloženega veliko truda, spretnosti in natančnosti. »V zavodih za prestajanje kazni zapora s tovrstnimi projekti krepimo sodelovanje z ustanovami v lokalnem okolju, z željo po čim večjem povezovanju, sprejetosti in razvijanju občutljivosti do zaprtih oseb.

Pisani izdelki

Obenem si prizadevamo za socialno vključevanje obsojencev v življenje po prestani kazni in za njihovo konstruktivno preživljanja prostega časa. Nekateri obsojenci prek prostočasnih aktivnosti v zaporu razvijajo spretnosti in talente, ki jih odkrivajo šele na prestajanju zaporne kazni. Na ta način si pridobivajo dodatna koristna znanja, ki jim bodo lahko olajšala ponovno vključitev v družbo,« je med drugim dejal Remic.