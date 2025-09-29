Zapori iščejo še 150 delavcev

SLOVENSKI ZAPORSKI SISTEM

Promocija poklica pravosodnega policista. Sistem trenutno najbolj bremenijo tihotapci ljudi.

V javnosti je podoba zaporskega sistema pogosto povezana predvsem s težavami, ki že leta tarejo to področje; zlasti kronična prenatrpanost slovenskih zaporov in pomanjkanje osebja, ne le pravosodnih policistov in policistk, temveč tudi drugega strokovnega kadra, ki ima pri ustrezni resocializaciji zapornikov zelo pomembno vlogo. Toda kot poudarja generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše, je realnost njihovega poklica precej širša, kot je to videti z laičnimi očmi. Kljub izzivom gre za poklic, ki prinaša veliko odgovornosti, hkrati pa številne priložnosti za ...