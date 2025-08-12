DELO NA CESTI

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se

Sprva bo promet preusmerjen na eno stran Celovške ceste, potekal bo po pasovih.
Fotografija: FOTO: Stadtratte/getty Images Getty Images
FOTO: Stadtratte/getty Images Getty Images

N. P.
12.08.2025 ob 17:48
N. P.
12.08.2025 ob 17:48

Dars je na omrežju X opozoril, da bo v drugi polovici avgusta popolnoma zaprt avtocestni priključek Šentvid. Kot so zapisali: »Za dokončanje izgradnje polnega avtocestnega priključka Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bo med 14. in 31. avgustom 2025 vzpostavljena nova začasna prometna ureditev.«

Janković potrdil: do konca maja 2026 bo zaprta ta ljubljanska ulica

Kaj bo zaprto?

Zapora bo v vseh fazah veljala za:

  • uvoz iz Celovške ceste na avtocesto proti Kranju,
  • izvoz z avtoceste (iz smeri Kranja) na Celovško cesto,
  • izvoz iz predora Šentvid proti Medvodam,
  • uvoz iz Celovške ceste v predor Šentvid.

Dodatno bodo zaprti še Gunceljska cesta ter priključka Prušnikove ulice in Ceste v Hrib pri križišču »Galant«.

Lokacija in faze del

Gradbišče bo obsegalo odsek Celovške ceste, dolg nekaj več kot 800 metrov – od križišča Prušnikove ulice do križišča Kosmačeve ulice in Gunceljske ceste. Dars pojasnjuje, da gre za več faz izgradnje priključka.

Sprva bo promet preusmerjen na eno stran Celovške ceste (smer Medvode–Ljubljana), potekal bo po pasovih proti Ljubljani. V naslednjih dveh fazah pa bo popolna zapora dostopa do trgovin, hotela in bencinskega servisa na smeri Ljubljana–Medvode, promet bo preusmerjen na drugo stran ceste. Vsaka faza bo trajala tri do pet dni, odvisno od vremena. Obvozi bodo urejeni, za bencinski servis MOL pa bo dostop omogočen le deloma.

Dars ob tem voznikom svetuje strpnost in dodaja: »Hvala za razumevanje in potrpežljivost!« Na njihovi spletni strani je na voljo tudi grafični prikaz nove prometne ureditve.

Več iz te teme:

Celovška cesta avtocesta Dars zastoji Šentvid promet zapora cest razmere na cestah ceste

