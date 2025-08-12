Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se

Dars je na omrežju X opozoril, da bo v drugi polovici avgusta popolnoma zaprt avtocestni priključek Šentvid. Kot so zapisali: »Za dokončanje izgradnje polnega avtocestnega priključka Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bo med 14. in 31. avgustom 2025 vzpostavljena nova začasna prometna ureditev.«

Kaj bo zaprto?

Zapora bo v vseh fazah veljala za:

uvoz iz Celovške ceste na avtocesto proti Kranju,

izvoz z avtoceste (iz smeri Kranja) na Celovško cesto,

izvoz iz predora Šentvid proti Medvodam,

uvoz iz Celovške ceste v predor Šentvid.

Dodatno bodo zaprti še Gunceljska cesta ter priključka Prušnikove ulice in Ceste v Hrib pri križišču »Galant«.

Lokacija in faze del

Gradbišče bo obsegalo odsek Celovške ceste, dolg nekaj več kot 800 metrov – od križišča Prušnikove ulice do križišča Kosmačeve ulice in Gunceljske ceste. Dars pojasnjuje, da gre za več faz izgradnje priključka.

Sprva bo promet preusmerjen na eno stran Celovške ceste (smer Medvode–Ljubljana), potekal bo po pasovih proti Ljubljani. V naslednjih dveh fazah pa bo popolna zapora dostopa do trgovin, hotela in bencinskega servisa na smeri Ljubljana–Medvode, promet bo preusmerjen na drugo stran ceste. Vsaka faza bo trajala tri do pet dni, odvisno od vremena. Obvozi bodo urejeni, za bencinski servis MOL pa bo dostop omogočen le deloma.

Dars ob tem voznikom svetuje strpnost in dodaja: »Hvala za razumevanje in potrpežljivost!« Na njihovi spletni strani je na voljo tudi grafični prikaz nove prometne ureditve.