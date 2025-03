Zapis reševalca Aleša: Sprva pomislim, da je sneg polomil skodle. Nato pa – šok! (FOTO)

Pred tednom dni se je na Veliki planini odvila ena izmed najbolj nenavadnih iskalnih akcij. »Že poziv 'Kontrola zračnega prometa, izgubili smo stik z letalom nad Veliko planino', je nakazoval na nenavadno izkušnjo,« je uvodoma zapisal reševalec Aleš Hočevar, ki je tudi zaposlen na Fakulteti za strojništvo, ki je tudi prvi opazil letalo v koči.

V krajšem zapisu je strnil ključne trenutke dogajanja na tisti usodni ponedeljek, ko je z radarjev izginilo letalo. Slabo vreme, gosta megla in dež so reševanje dodatno otežili, a ekipa je kljub izzivom opravila zahtevno nalogo.

Njegov zapis, ki ga objavljamo v celoti, vam ponuja vpogled v napeto dogajanje na enem najbolj nepredvidljivih terenov v Sloveniji:

»Turoben ponedeljkov dopoldan zmoti alarm. Pogledam telefon in zagledam nenavadno obvestilo: 'Kontrola zračnega prometa, izgubili smo stik z letalom nad Veliko planino.' Najprej potrdim odziv, nato pa preverim spletne kamere na Veliki planini.

Sprva mislim, da ne delujejo, potem pa ugotovim, da je megla tako gosta, da se nič ne vidi. Na poti iz službe kličem domov in naročim termovko čaja. Doma se pripravim na dež in mraz ter se odpravim na postajo.

Na postaji se nas zbere še nekaj, nato se odpeljemo proti gondoli. Na Šimnovcu nas že čakajo reševalci in gasilci.

Prepišemo koordinate zadnje znane lokacije in se odpravimo. Štirje se podamo od Zelenega roba proti planini Konjščica. Pot je ledena, piha, dežuje, vidljivost je slaba. Na poti se sprašujem, kako bomo v takšnem vremenu sploh našli letalo.

Srečamo ekipo gasilcev, ki so že preiskali en del terena in čakajo nadaljnja navodila.

Medtem me pokliče Janez in dogovorimo se, da se vsi gorski reševalci čez pol ure dobimo na Konjščici. Ravno prav – do tja je deset minut hoje, vmes pa še preiščemo jugozahodni del poti proti koordinatam.

"Približam se koči z južne strani in v snegu zagledam nekaj polomljenih desk. Sprva pomislim, da je sneg polomil skodle. Nato pa – šok! Nemogoče! Hiša je presekana na pol, letala pa nikjer." FOTO: Društvo GRS Kamnik

Nahajamo se v bližini bivše lovske koče, ki je zdaj v lasti Fakultete za strojništvo iz Ljubljane, kjer sem zaposlen.

Matic in Haubi gresta raziskat širše območje, Tomaža pošljem naprej, sam pa rečem: 'Grem še do koče pogledat, ali je vse v redu.' Približam se koči z južne strani in v snegu zagledam nekaj polomljenih desk. Sprva pomislim, da je sneg polomil skodle. Nato pa – šok! Nemogoče! Hiša je presekana na pol, letala pa nikjer.

Hitro javim Jerneju in ostalim lokacijo.

Kmalu pridejo reševalci, gasilci in policisti. Opazimo nekaj kosov pločevine na strehi in nekaj na tleh.

V prepolovljeni hiši je le kup zidakov in lesa. Poskušamo razumeti situacijo. Kje je letalo? Hiša je nestabilna in nevarna.

Počakamo kriminaliste, da prevzamejo kraj nesreče, nato se vrnemo domov. Stabilizacijo hiše so naslednji dan izvedli gasilci, nato se je začelo izkopavanje ostankov. Kmalu so našli tudi posmrtne ostanke pogrešanega pilota.

Kar se tiče reševalnih služb, je zadeva zaključena.

Preiskovalce pa čaka še veliko dela, da poskusijo razvozlati vzroke nesreče. Razdelimo se v skupine in začnemo iskanje v domnevni smeri leta ter tudi v obratni smeri. Iskanje ne obrodi sadov – ni sledi letala, ni podrtega drevja, ničesar. Ko se že drugič vrnemo do hiše, s pomočjo gasilske termokamere ugotovimo, da je pod kupom materiala temperatura – 65 °C. Verjetno je tam motor, žal pa pilot najverjetneje ni daleč.«

Kot je znano, je v nesreči letala pri Veliki planini umrl švedski podjetnik in nekdanji politik Carl Lundström. Bil je znan kot solastnik spletne strani The Pirate Bay ter kot član skrajno desne stranke Alternativa za Švedsko.