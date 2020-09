Zapiranje lokalov? Gostinci odločno proti

Med predlogi svetovalne skupine vladi za zajezitev širjenja novega koronavirusa se omenja tudi zapiranje gostinskih obratov po 22. uri, čemur pa ​Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) odločno nasprotuje. Gostinci opozarjajo, da bi z dodatnimi omejitvami delovnega časa še poslabšali že tako težek položaj v gostinstvu in turizmu.



»Gostinci se zavedamo pomena varovanja zdravja in spoštovanja zaščitnih ukrepov, s katerimi zmanjšujemo možnosti širjenja okužbe z novim koronavirusom, vendar pa se bojimo, da bomo z nepremišljenimi ukrepi gostinstvu in turizmu povzročili še dodatno škodo. Panogi si še nista opomogli od popolnega zaprtja v marcu in aprilu, nekateri pa še vedno potrebujejo spodbude, da bodo sploh lahko preživeli to krizo. Dodatnih omejitev si v tem trenutku preprosto ne moremo privoščiti, če želimo gostinstvu in turizmu zares pomagati,« pravi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem Blaž Cvar.



V sekciji hkrati opozarjajo, da bi z zapiranjem gostinskih obratov po 22. uri lahko povzročili še več nenadziranega druženja. Gostje bi poiskali alternativna mesta, kjer bi se družili še naprej in ne nujno po protokolih, ki jih narekuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). To pa je po mnenju sekcije še bolj rizično kot nadzorovano druženje v gostinskih obratih, kjer so tudi gostje primorani upoštevati priporočila NIJZ. »Izkušnje iz drugih držav nas učijo, da ukrepi represivne narave na tem področju ne zaležejo oziroma imajo celo nasprotni učinek. Zato predlagamo, da gostinskim lokalom nikakor ne omejujejo odpiralnih časov, temveč poskrbijo za večji nadzor tam, kjer obstaja večja verjetnost širjenja okužbe,« še dodaja Cvar. Na robu preživetja Sekcija hkrati pozdravlja ukrep s turističnimi vavčerji, vendar pa veliko gostincem, še posebej tistim, ki ne obratujejo v krajih z razvitimi turističnimi zmogljivostmi, ukrep ni pomagal v napovedani obliki. V krajih, kjer ni izrabljenih veliko turističnih bonov, so nekateri gostinci na robu preživetja, ogrožena so delovna mesta in cele družine. Sekcija je zato že predlagala dodatne ukrepe za pomoč najbolj prizadetim gostincem. Pripombe poslala tudi resornim ministrstvom in NIJZ.