Zapiranje industrije? Takšno je mnenje Mateje Logar

Infektologinja Mateja Logar je v Odmevih komentirala trenutno stanje v državi. Po njenih besedah se virus v državi še vedno tako zelo širi, ker smo ostre ukrepe uvedli šele takrat, ko je bilo virusov v populaciji res veliko. »Takrat traja več časa, da začnejo učinki delovati. Virus je prisoten v vseh aspektih našega življenja. Zaradi tega se prenaša tudi v službeno okolje,« je dejala.

Povedala je, da smo dobri takrat, ko opravljamo svoje delo, slabi pa ob socialnih stikih, saj takrat pozabimo na fizično distanco in nošenje maske.



Čeprav podatki kažejo, da se večina okuži na delovnih mestih, pa meni, da ne bi bilo smiselno zapirati industrije. »V tem trenutku je smiselno, da tisti, ki lahko delajo od doma, to počnejo. Če lahko, naj delajo v domačem okolju, da se zmanjšajo stiki. Kar se tiče industrije, vem, da so v gospodarstvu uvedli številne ukrepe, ki jih upoštevajo.« Povedala je še, da se bi bilo dobro teh ukrepov držati tudi med malicami in v garderobah. »Če se bodo upoštevali tudi socialni stiki, bi se lahko tako ohranilo.«



Kar se tiče stanja na infekcijski kliniki v Ljubljani, je povedala, da je stanje nekoliko boljše, kot je bilo pred desetimi dnevi. »Na intenzivnih oddelkih je situacija nekoliko boljša, imamo nekaj prostih postelj,« je dejala in dodala, da je večji pritisk na navadnih oddelkih, a vseeno lahko sprejmejo vse, ki potrebujejo sprejem. »Ni tako problematično število postelj kot kader.«