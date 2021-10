Zapiranje države? Počivalšek razkril, kakšen je vladni načrt

»Vlada nima načrta za zapiranje države, vlada ima načrt, kako precepiti prebivalstvo,« tako je na vprašanje novinarjev ob robu vladnega obiska v obalno-kraški regiji odgovoril gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

O zapiranju javnega živeljenja se je začelo govoriti v zadnjih dneh, ko je poskočil delež pozitivnih testov. V ponedeljek je znašal celo največ doslej, pozitivnih je bilo ka 31,9 odstotka testov, kar pomeni, da je bil pozitiven skoraj vsak tretji.

Počivalšek je med drugim na vprašanje, ali si s finančnega vidika lahko privoščimo zapiranje države, odvrnil, da ni vprašanje gospodarsko-finančni vidik, temveč zdravstveni. »Dejstvo je, da je situacija slaba,« je dejal in dodal še: »Dejstvo je, da pozivamo vse, ki smo odgovorni za to in vse, ki nismo cepljeni, da ta korak naredimo, da preprečimo ukrepe, ki bi bi nam vsem skupaj škodovali, v javnem in gospodarskem delu. Naredili bomo vse, da države ne bomo zapirali.«