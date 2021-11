Zapadel je prvi sneg ... (FOTO)

Meseca novembra fotografije zasneženih gorskih vrhov niso več nič posebnega, saj naše najvišje gore že nekaj časa pokriva snežna odeja. Smo pa prvič letos zasledili belino bolj v nižinah. Ponoči je namreč prvi sneg pobelil Kranjsko Goro in Rateče. Ta leži na 900 metrih nad morjem in ponoči so se tam dežne padavine spremenil v snežene.

Poglejte fotografijo pobeljene Kranjske Gore.

Vremenska napoved sicer ne obeta snežnih padavin v prihodnjih dneh. Kot so zapisali na Agenciji RS za okolje, bo danes sprva oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 900 m. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne bodo padavine ponehale, oblačnost se bo začela trgati. Dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 15 °C.

Je pa snežna odeja na nekaterih prelazih in smučiščih že kar visoka. Na Vršiču je zapadlo že 12 cm snega, na Pavličevem sedlu 8 cm, na Predelu 7 cm. Na nekaterih smučiščih pa je snega že precej več, pri tem prednjači Kanin, kjer ga je že več kot pol metra, natančneje 68 cm. Na Krvavcu 8 cm, na Voglu 6 in na Rogli 5 cm.